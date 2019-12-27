Дело Шеремета: в суде объяснили отсрочку апелляции Антоненко, фото — Прямой

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В Апелляционном суде Киева объяснили причину отсрочки рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. Работники суда якобы не смогли вовремя забрать ходатайство на почтовом отделении.

Заседание, на котором рассмотрят жалобу на содержание под стражей Антоненка, отложили на 8 января, сообщает «Левый берег».

Меня и моего клиента лишили права на защиту и доступ к правосудию, — считает защитник Антоненко Виталий Галенченко.

В коллегии судей, которые будут рассматривать ходатайство, будут двое судей, которые отклонили апелляцию другого адвоката Антоненка. Галенченко сообщил, что, вероятно, им будет заявлен отвод.

Апелляционный суд 23 декабря отклонил апелляцию на решение Печерского суда об аресте ветерана Сил специальных операций и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Шеремета.

Апелляция на арест другой подозреваемой по делу, Юлии Кузьменко, также рассматривалась не сразу. Суд должен был рассмотреть ходатайство еще 20 декабря, но на заседание не явились представители стороны обвинения. Протест сторонников Кузьменко против затягивания рассмотрения завершился силовым выдворением подозреваемого из зала суда.