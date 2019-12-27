В Украине отменили ограничения монетизации льгот на коммуналку, фото: pxfuel

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Ракурс

Ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги отменены.

Соответствующее решение принято украинским правительством на заседании 27 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

С 1 января для граждан будет отменено ограничение монетизации. По словам руководителя правительства, перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги украинцы смогут в любое время.

Гончарук также добавил, что ранее все могли подать заявление только до 15 октября. Такие ограничения, по его мнению, создавали определенные неудобства для потребителей.

Ранее украинское правительство на заседании создало Фонд помощи пострадавшим от насилия, который поможет получить всю необходимую помощь. По расчетам чиновников, только в 2018 году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. граждан.