В Украине упростили получение гражданства для добровольцев, фото: сайт для участников боевых действий

https://racurs.ua/n131379-v-ukraine-uprostili-poluchenie-grajdanstva-dlya-dobrovolcev.html

Ракурс

Механизм получения гражданства для добровольцев упрощен.

На заседании правительства приняли соответствующее решение. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

В сообщении говорится об упрощении подачи документов на получение гражданства. Чиновники отметили, что ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство на территории государства. Это является первым шагом для предоставления гражданства.

Решение правительства упрощает подачу документов. Оно принимается в соответствии с нормами законодательства страны.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла закон, который позволяет обеспечить добровольцев соответствующими льготами и предоставляет статус участников боевых действий. Они получат определенные гарантии от государства.