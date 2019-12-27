Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Фото: ru.sputniknews.kz

https://racurs.ua/n131378-ukraina-vzyskala-pervyy-shtraf-za-polet-nad-krymom.html

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Штраф за полеты над Крымом взыскала Украина с авиакомпании Euro-Asia Air (Казахстан). Это первый штраф за нарушение воздушного пространства над Крымским полуостровом с 2014 года, который поступил в бюджет Украины.

Авиакомпания совершила полет над оккупированным Крымом 8 августа 2019 года, а 7 ноября Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа. Об этом сообщает «АрмияInform» со ссылкой на ответ ведомства.

Отмечается, что это не единичный случай, когда авиакомпании летают над Крымом, несмотря на запрет Украины. Так, российские авиакомпании ежедневно осуществляют взлеты и посадки в аэропорту «Симферополь». Однако казахская Euro-Asia Air не стала уклоняться от штрафов, как это делает РФ, признала свою вину и добровольно оплатила штраф в размере 136 тыс. грн.

Взлет-посадка самолетов в аэропорту «Симферополь» запрещена Украиной с марта 2014 года. Тогда было закрыто воздушное пространство над Крымом из-за того, что невозможно гарантировать безопасность на полуострове в связи с его оккупацией Россией. За почти 6 лет Украина зафиксировала более 200 тыс. нарушений этого запрета.

Как известно, официальная дата начала оккупации Крыма Россией — 20 февраля 2014 года. 26 февраля в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации. Именно в этот день под Верховным Советом Крыма прошли массовые протесты против аннексии полуострова Россией.