Україна стягнула перший штраф за політ над Кримом. Фото: ru.sputniknews.kz

https://racurs.ua/ua/n131378-ukrayina-styagnula-pershyy-shtraf-za-polit-nad-krymom.html

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Штраф за польоти над Кримом стягнула Україна з авіакомпанії Euro-Asia Air (Казахстан). Це перший штраф за порушення повітряного простору над Кримським півостровом із 2014 року, який надійшов до бюджету України.

Авіакомпанія здійснила політ над окупованим Кримом 8 серпня 2019 року, а 7 листопада Державіаслужба винесла постанову про накладення штрафу. Про це повідомляє «АрміяІnform» із посиланням на відповідь відомства.

Зазначається, що це не єдиний випадок, коли авіакомпанії літають над Кримом, незважаючи на заборону України. Так, російські авіакомпанії щодня здійснюють злети і посадки в аеропорту «Сімферополь». Однак казахська Euro-Asia Air не стала ухилятися від штрафів, як це робить РФ, визнала свою провину і добровільно сплатила штраф у розмірі 136 тис. грн.

Зліт-посадка літаків в аеропорту «Сімферополь» заборонена Україною з березня 2014 року. Тоді було закрито повітряний простір над Кримом через те, що неможливо гарантувати безпеку на півострові у зв’язку з його окупацією Росією. За майже 6 років Україна зафіксувала понад 200 тис. порушень цієї заборони.

Як відомо, офіційна дата початку окупації Криму Росією — 20 лютого 2014 року. 26 лютого в Україні відзначається День кримського опору російській окупації. Саме цього дня під Верховною Радою Криму пройшли масові протести проти анексії півострова Росією.