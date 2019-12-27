В Україні спростили механізм набуття громадянства для добровольців, фото: сайт для учасників бойових дій

https://racurs.ua/ua/n131379-v-ukrayini-sprostyly-nabuttya-gromadyanstva-dlya-dobrovolciv.html

Ракурс

Механізм набуття громадянства для добровольців спрощено.

На засіданні уряду прийняли відповідне рішення. Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

В повідомленні йдеться про спрощення подачі документів на набуття громадянства. Чиновники зазначили, що раніше добровольці з інших країн не мали можливості отримати посвідку на тимчасове проживання на території держави. Це і є першим кроком для отримання громадянства.

Рішення уряду спрощує подання документів на отримання громадянства. Воно приймається відповідно до норм законодавства країни.

Нагадаємо, у грудні Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє забезпечити добровольців відповідними пільгами і надає статус учасників бойових дій. Вони отримають певні гарантії від держави.