В Україні скасовано обмеження монетизації пільг на комуналку, фото: pxfuel

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Ракурс

Обмеження монетизації пільг на комунальні послуги скасовано.

Відповідне рішення прийнято українським урядом на засіданні 27 грудня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

З 1 січня для громадян буде скасовано обмеження монетизації. За словами керівника уряду, перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги українці зможуть у будь-який час.

Гончарук також додав, що раніше усі могли подати заяву тільки до 15 жовтня. Такі обмеження, на його думку, створювали певні незручності для споживачів.

Раніше український уряд на засіданні створив Фонд допомоги постраждалим від насилля, який допоможе отримати усю необхідну допомогу. За розрахунками чиновників, тільки у 2018 році від насильства в Україні постраждали 24 тис. громадян.