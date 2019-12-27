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В Україні створили Фонд допомоги постраждалим від насилля, фото: facebook
В Україні створили Фонд допомоги постраждалим від насилляhttps://racurs.ua/ua/n131372-v-ukrayini-stvoryly-fond-dopomogy-postrajdalym-vid-nasyllya.htmlРакурс
Фонд для надання соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів створено в Україні.
На засіданні уряду прийнято відповідне рішення. У Telegram прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив подробиці.
За розрахунками чиновників, у 2018 році від насильства в Україні постраждали 24 тис. громадян. Ці люди потребують посиленого захисту й допомоги.
Україна долучається до визнаної світової практики, — йдеться в повідомленні.
До організації надходитимуть кошти від покарання у вигляді штрафів. У разі ухвалення судом обвинувального вироку очікується і виплата судових зборів.
Нагадаємо, у листопаді Фонд соціального страхування повідомив, як можна вирішити проблему з виплатами лікарняних та декретних. Перекази коштів тимчасово призупинили через закінчення кошторисних призначень.
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