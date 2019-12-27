В Украине создали Фонд помощи пострадавшим от насилия, фото: facebook

https://racurs.ua/n131372-v-ukraine-sozdali-fond-pomoschi-postradavshim-ot-nasiliya.html

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Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений создан в Украине.

На заседании правительства принято соответствующее решение. В Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил подробности.

По расчетам чиновников, в 2018 году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. граждан. Эти люди нуждаются в усиленной защите и помощи.

Украина присоединяется к признанной мировой практикой, — говорится в сообщении.

В организацию начнут поступать средства от наказания в виде штрафов. В случае принятия судом обвинительного приговора ожидается и выплата судебных сборов.

Напомним, в ноябре Фонд социального страхования сообщил, как можно решить проблему с выплатами больничных и декретных. Переводы средств временно приостановили из-за истечения сметных назначений.