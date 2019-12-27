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У Києві перед відкриттям випробовують Шулявський міст, фото: facebook
У Києві тестують Шулявський міст перед відкриттям (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n131383-u-kyievi-testuut-shulyavskyy-mist-pered-vidkryttyam-foto.htmlРакурс
Шулявський міст випробовують перед відкриттям.
По шляхопроводу пустили вісім 30-тонних транспортних засобів. Фото з місця подій у своєму Twitter опублікував мер Києва Віталій Кличко.
Технічні тестування після завершення дорожніх робіт пройшли успішно. Чиновник розповів, що слідкував з будівельниками за процесом.
Є в них така традиція, — заявив Віталій Кличко.
У Київській міській державній адміністрації повідомляють, що новим мостом рух транспорту планується відкрити наприкінці цього тижня. Міст запустять в експлуатацію до кінця 2019 року. Для цього будівельники працювали без вихідних і вдень, і вночі. Новий міст вже заасфальтували, а також нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку.
На об'єкті спеціалісти мали встановити спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Вантажівки створили максимально допустимі навантаження.
Раніше на Шулявському мосту демонтували мережі зовнішнього освітлення та контактної мережі. Будівельники розібрали асфальтобетонне покриття проїзної частини та бортове каміння.
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