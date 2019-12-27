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Ракурс
У Києві перед відкриттям випробовують Шулявський міст, фото: facebook

У Києві тестують Шулявський міст перед відкриттям (ФОТО)

27 гру 2019, 14:42
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Шулявський міст випробовують перед відкриттям.

По шляхопроводу пустили вісім 30-тонних транспортних засобів. Фото з місця подій у своєму Twitter опублікував мер Києва Віталій Кличко.

Технічні тестування після завершення дорожніх робіт пройшли успішно. Чиновник розповів, що слідкував з будівельниками за процесом.

Є в них така традиція, — заявив Віталій Кличко.

У Київській міській державній адміністрації повідомляють, що новим мостом рух транспорту планується відкрити наприкінці цього тижня. Міст запустять в експлуатацію до кінця 2019 року. Для цього будівельники працювали без вихідних і вдень, і вночі. Новий міст вже заасфальтували, а також нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку.

У Києві перед відкриттям випробовують Шулявський міст, фото: facebook

У Києві перед відкриттям випробовують Шулявський міст, фото: facebook

У Києві перед відкриттям випробовують Шулявський міст, фото: facebook

На об'єкті спеціалісти мали встановити спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Вантажівки створили максимально допустимі навантаження.

Раніше на Шулявському мосту демонтували мережі зовнішнього освітлення та контактної мережі. Будівельники розібрали асфальтобетонне покриття проїзної частини та бортове каміння.

Джерело: Ракурс


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