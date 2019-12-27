Правительство предлагает «заморозить» зарплаты судей, фото: Википедия

https://racurs.ua/n131385-pravitelstvo-predlagaet-zamorozit-zarplaty-sudey.html

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Повышения судейских зарплат в ближайшее время не произойдет.

Оклады судей апелляционных и местных судов правительство предлагает «заморозить». Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Согласно документу, норма о повышении окладов откладывается с 1 января. В 2020 году размер должностных окладов составит для судьи местного суда 25 прожиточных минимумов. Оплата для судьи высшего специализированного суда и апелляционного суд — 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Александр Олейник, директор Департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности, уже подписал сравнительную таблицу. Министр юстиции Денис Малюська одобрил пояснительную записку.

Напомним, в октябре представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский рассказал о подборе судей. Он заявил, что некоторые судьи в Верховном суде не решали тестов, но получили высший балл.