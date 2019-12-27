Інна Грищенко, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n131387-sud-prodovjyv-aresht-uchasnyci-ato-pumi.html

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Інні Гришенко, також відомій як учасниця АТО Пума, Печерський райсуд Києва продовжив термін перебування під вартою до 24 лютого 2020 року.

Пуму та її чоловіка Владислава Грищенка підозрюють у причетності до замаху на бізнесмена в місті Косів Івано-Франківської області, вчиненого в 2018 році. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Пуму заарештували на початку листопада цього року, у вересні правоохоронці затримали її чоловіка.

Також слідство пов’язує Грищенків зі справою про вбивство в Києві в липні 2016 року журналіста Павла Шеремета, котрий загинув в результаті підриву автомобіля, в якому він перебував.

Окрім Грищенків, у цій справі також проходять лікар і волонтер Юлія Кузьменко, військова медсестра Яна Дугарь та ветеран АТО Андрій Антоненко, якого слідство вважає організатором вбивства.

Нагадаємо, Апеляційному суді Києва причину відтермінування на 8 січня розгляду клопотання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку пояснили тим, що працівники установи нібито не змогли вчасно забрати відповідне клопотання із поштового відділення.