Зарплатна картка. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n131388-ukrayinci-zmojut-vybyraty-bank-dlya-otrymannya-zarplaty-goncharuk.html

Ракурс

Українцям дозволили самостійно вибирати банк, на карту якого вони хочуть отримувати заробітну плату. Таке ж правило діє для пенсій і соціальної допомоги.

Кабмін скасував обмеження щодо переліку банків, через які держслужбовці можуть отримувати заробітну плату, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Тепер гроші можна буде отримувати на картку будь-якого зручного для працівника банку, а не тільки в банку, де роботодавець оформив «зарплатний проект».

На думку Гончарука, скасування такого обмеження створить передумови для справедливої ​​конкуренції між банками за право на обслуговування громадян, що, у свою чергу, поліпшить якість банківських послуг.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський оприлюднив список і терміни проведення основних реформ в Україні. Президент зазначив, що зміни до Трудового кодексу планується внести до 1 січня 2020 року.