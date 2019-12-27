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В Киеве 21 декабря состоялось мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения Сталина, фото: КПУ

День рождения Сталина: Вятрович обратился в СБУ из-за проведенного коммунистами мероприятия (ДОКУМЕНТ)

27 дек 2019, 16:59
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Владимир Вятрович, народный депутат из фракции «Европейская солидарность», направил в СБУ обращение по поводу проведенной Компартией в Киеве 21 декабря научно-практической конференции на тему «И. Сталин и революционное преобразование мира», посвященной 140-летию со дня рождения бывшего советского диктатора.

Об этом Вятрович сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук и обнародовал текст обращения.

Народный избранник подчеркивает, что возрождение в России культа Сталина начиналось с игнорирования властью подобных «общественных инициатив».

Не смеем допустить подобного в Украине, Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как предусмотрено законодательством, — подчеркнул нардеп.

Напомним, Вятрович 3 декабря принял присягу народного депутата. 14 ноября его зарегистрировали народным депутатом. В Верховную Раду он попал в связи со сложением полномочий Ириной Луценко.

Источник: Ракурс


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