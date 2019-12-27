Обмін полоненими: суд звільнив з-під варти підозрювану у держзраді Дар’ю Мастікашеву

Дар’ю Мастікашеву готують до обміну, фото: Володимир Рибін

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Красногвардійський райсуд Дніпра звільнив з-під варти громадянку України Дар’ю Мастікашеву, яку підозрюють у вчиненні державної зради.

Вона має увійти до списків майбутнього обміну полоненими між Україною, Росією та бойовиками. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на адвоката Валентина Рибіна.

Крім того, звільнено іншого підозрюваного у цій справі — Олександра Каратая.

Мастікашеву та Каратая підозрюють у тому, що вони вчиняли дії, спрямовані на шкоду суверенітету та інформаційній безпеці України.

Так, за інформацією слідства у 2017 році вони організували виїзд до РФ колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи на будівельних об'єктах. На думку обвинувачення, насправді ветерани мали використовуватися в зрежисованих російськими спецслужбами диверсіях.

Мастікашеву, яка проживала в Москві, затримали у серпні 2017 року, коли вона приїхала на Дніпропетровщину до матері і сина.

Захист Мастікашевої звинувачення у держзраді відкидав. Її адвокат стверджував, що його підзахисну ніби катували під час слідства. В СБУ ці звинувачення спростовували.

Нагадаємо, вчора суд звільнив під особисте зобов’язання чотирьох учасників захоплення Маріупольського УВС у 2014 році. Їх також готують до обміну.