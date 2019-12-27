Дональд Трамп. Скріншот із фільму «Один вдома 2»

https://racurs.ua/ua/n131393-u-kanadi-z-filmu-odyn-vdoma-2-vyrizaly-epizod-iz-trampom-foto.html

Ракурс

У Канаді національна телекомпанія CBC показала фільм «Один вдома 2» без епізоду з Дональдом Трампом. Як відомо, майбутній президент США знявся у цій різдвяній комедії, і на момент зйомок був власником Plaza Hotel, в якому проходили зйомки фільму.

Представник телекомпанії CBC Чак Томпсон заявив, що з фільму було вирізано вісім хвилин, щоб звільнити місце для реклами. Також Томпсон уточнив, що фільм був обрізаний ще в 2014 році, і дана дія не була політично мотивованою, повідомляє BBC.

Однак, прихильники Трампа піддали телекомпанію критиці. Син президента США Дональд Трамп-молодший у Twitter назвав рішення канадської телекомпанії «жалюгідним».

Сам Трамп також залишив у Twitter пост, у якому жорстко висловився на адресу прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Трамп заявив, що пану Трюдо не дуже подобається, коли його змушують платити внески в НАТО і торгові мита.

Також Трамп заявив, що це був хороший фільм, а він у кадрі був набагато молодший.

Як раніше писав «Ракурс», Трамп під час зустрічі G7 наполягав на поверненні Росії до «Великої вісімки». Однак, лише прем'єр-міністр Італії підтримав дану ініціативу президента США. Решта учасників зустрічі, серед яких був і Трюдо, категорично відмовилися повертати Росію до складу G8.