Авіаекспрес Київ — Бориспіль обслуговуватиме новий український поїзд, фото — "Укрзалізниця"

https://racurs.ua/ua/n131394-na-liniyi-kyyiv-boryspil-zapustyly-novyy-ukrayinskyy-poyizd-foto.html

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На лінію «Укрзалізниці», яка сполучає Київ та аеропорт «Бориспіль», запустили новий українських поїзд.

На маршруті експресу тепер курсуватиме поїзд із трьома вагонами, яким вміщатиме 170 місць для сидіння, а з урахуванням усіх пасажирів — 470 місць.

В «Укрзалізниці» розповіли, що Kyiv Boryspil Express користується популярністю у пасажирів. Сьогодні ним скористався мільйонний пасажир. Попит на експреси у пікові години не задовольняють й здвоєні поїзди.

Це перший поїзд в такій комплектації, ми його протестуємо та приймемо рішення щодо подальшої закупівлі таких експресів, — розповів керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

Це підприємство та Міністерство інфраструктури вивчають можливість електрифікації ділянки до самого аеропорту для запуску електропоїздів. У такому випадку потяги, які зараз використовують на маршруті до аеропорту, задіють для перевезень у регіонах. Ймовірно, новий поїзд запустять на маршруті Чернівці — Львів.

Новий дизель-поїзд ДПКр-3 пройшов випробування на ділянці Київ — Тернопіль — Кременчук. Його вартість 177 млн грн. Термін служби дизель-поїзда становить 40 років. Поїзд обладнаний індивідуальними блоками крісел, столиками, розетками, моніторами.

Kyiv Boryspil Express здійснює близько 58 рейсів за добу. Рекордну кількість пасажирів експреси перевезли у серпні та вересні 2019 року — 98,2 тис. та 107,6 тис. відповідно. «Укрзалізниця» будує платформу для зупинки експресу на станції Видубичі. Нині на шляху поїзда із залізничного вокзалу до аеропорту «Бориспіль» передбачена зупинка на станції Дарниця.