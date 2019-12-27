У лютому з’явиться телеканал для тимчасово окупованих територій

https://racurs.ua/ua/n131395-rozvajalno-informaciynyy-kanal-dlya-okupovanyh-terytoriy-z-yavytsya-v-lutomu-minkultury.html

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Телеканал для тимчасово окупованих територій буде створений у лютому 2020 року на базі телеканалу UA|TV.

На першому етапі цей телеканал буде розважально-інформаційним й поєднуватиме «кращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення». Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук.

Наше завдання зробити так, аби наші громадяни на тимчасово окупованих територіях чули і знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні, — наголосив Максимчук.

Також, за словами Максимчука, наразі його відомство разом із МЗС працює над формуванням «стратегічного пакета меседжів для окупованих територій».

Нагадаємо, на початку липня цього року Національна рада з телебачення та радіомовлення продовжила ліцензії для військового радіо «Армія FM» та також інших україномовних радіостанцій та телеканалів, що здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території. Інакше українське мовлення в регіоні розпочали б відключати вже того ж місяця.