Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У лютому з’явиться телеканал для тимчасово окупованих територій

Розважально-інформаційний канал для окупованих територій з’явиться в лютому — мінкультури

27 гру 2019, 18:20
999

Телеканал для тимчасово окупованих територій буде створений у лютому 2020 року на базі телеканалу UA|TV.

На першому етапі цей телеканал буде розважально-інформаційним й поєднуватиме «кращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення». Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук.

Наше завдання зробити так, аби наші громадяни на тимчасово окупованих територіях чули і знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні, — наголосив Максимчук.

Також, за словами Максимчука, наразі його відомство разом із МЗС працює над формуванням «стратегічного пакета меседжів для окупованих територій».

Нагадаємо, на початку липня цього року Національна рада з телебачення та радіомовлення продовжила ліцензії для військового радіо «Армія FM» та також інших україномовних радіостанцій та телеканалів, що здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території. Інакше українське мовлення в регіоні розпочали б відключати вже того ж місяця.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше