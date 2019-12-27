Пристайко: Запит України про військову допомогу був відхилений Німеччиною

Вадим Пристайко. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131396-prystayko-zapyt-ukrayiny-pro-viyskovu-dopomogu-buv-vidhylenyy-nimechchynou.html

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Німеччина відхилила запит України про надання військової допомоги. Однак, міністр не став уточнювати, коли саме Київ направляв подібний запит до Берліна. Пристайко додав, що Україна дуже вдячна Німеччини за фінансову підтримку.

Дана заява була зроблена міністром під час його недавнього інтерв’ю німецькому виданню RND.

Пристайко висловив надію, що Німеччина перегляне свою позицію і прийме рішення про зміцнення обороноздатності України. Міністр додав, що у результаті конфлікту на Донбасі вже загинуло понад 13 тис. українців і жертв з кожним днем ​​стає все більше.

Пристайко підкреслив, що необхідні жорсткі санкції проти РФ, щоб утримувати Росію за столом переговорів.

Також міністр уточнив, що під час скандальної телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом ніхто з президентів не хотів образити Німеччину. Трамп лише сказав, що через свою географічну близькість європейці повинні зробити більше для безпеки України, ніж США, і Зеленський з ним погодився.