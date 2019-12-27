«Нафтогаз» после требования правительства заплатил в бюджет 13 млрд грн, фото: pixabay

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Ракурс

«Нафтогаз» заплатил в государственный бюджет 13 млрд грн.

Государство получило 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей. Об этом сообщил в Facebook Андрей Коболев, председатель правления компании.

Он отметил, что совместно с Минфином «Нафтогаз» принял решение о досрочной выплаты дивидендов по 2019 год. В декабре корпорация обеспечила поступление около 20 млрд грн в бюджет.

Правительство как акционер обязало компанию выплатить в бюджет 8,5 млрд грн дивидендов за 9 месяцев 2019 года. Накануне чиновники отмечали, что возникли определенные трудности из-за недовыполнения налоговых поступлений. Они сообщили, что валютный курс намного ниже, а в бюджете на 2019 год заложено другие показатели.

Напомним, в декабре стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» обратился в судебную инстанцию с требованием отменить одно из решений Кабинета министров Украины. Иск касается разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области представителям американской компании Ukrainian Energy.