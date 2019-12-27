«Нафтогаз» після вимоги уряду сплатив у бюджет 13 млрд грн, фото: pixabay

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Ракурс

«Нафтогаз» сплатив у державний бюджет 13 млрд грн.

Держава отримала 8,5 млрд грн дивідендів і 4,5 млрд інших податкових платежів. Про це повідомив у Facebook Андрій Коболєв, голова правління компанії.

Він зазначив, що спільно з Мінфіном «Нафтогаз» прийняв рішення щодо дострокової виплати дивідендів за 2019 рік. У грудні корпорація забезпечила надходження близько 20 млрд грн до бюджету.

Уряд як акціонер зобов’язав компанію виплатити до бюджету 8,5 млрд грн дивідендів за 9 місяців 2019 року. Напередодні чиновники зазначали, що виникли певні труднощі через недовиконання податкових надходжень. Вони повідомили, що валютний курс є набагато нижчим, а у бюджет на 2019 рік закладено інші показники.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що НАК «Нафтогаз України» звернувся до судової інстанції з вимогою скасувати одне з рішень Кабінету міністрів України. Позов стосується дозволу на розробку нафтогазового родовища Варвинське в Чернігівській області представникам американської компанії Ukrainian Energy.