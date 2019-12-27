У Казахстані розбився пасажирський літак, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131357-u-kazahstani-rozbyvsya-pasajyrskyy-litak-foto-video.html

Ракурс

Авіакатастрофа у Казахстані стала причиною загибелі 14 людей.

Падіння літака Fokker-100 місцевої авіакомпанії Bek Air зафіксовано біля аеропорту Алмати. Про це повідомляє прес-служба міжнародного аеропорту.

На борту авіалайнера перебували 95 пасажирів і п’ять членів екіпажу. Він направлявся з Алмати у місто Нур-Султан (колишня Астана) 27 грудня. Незабаром літак зник з радарів диспетчерів.

Відомо, що о 7.22 при зльоті літак почав втрачати висоту. При падінні він пробив бетонну огорожу і врізався в 2-поверхову будівлю. Серед людей у літаку, за даними рятувальних служб, є вцілілі. Триває евакуація потерпілих з місця аварії.

Очевидці розповіли, що пасажирів забирали в термінал аеропорту. Представники влади через деякий час заборонили фотографування та відеозйомку на місці катастрофи. Створено спеціальну комісію, яка має встановити причини аварії літака.

Нагадаємо, у жовтні поблизу Львова впав літак АН-12. Внаслідок авіакатастрофи загинули п’ятеро пасажирів.