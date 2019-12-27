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Ракурс
У Казахстані розбився пасажирський літак, фото: Вікіпедія

У Казахстані розбився пасажирський літак (ФОТО, ВІДЕО)

27 гру 2019, 08:16
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Авіакатастрофа у Казахстані стала причиною загибелі 14 людей.

Падіння літака Fokker-100 місцевої авіакомпанії Bek Air зафіксовано біля аеропорту Алмати. Про це повідомляє прес-служба міжнародного аеропорту.

На борту авіалайнера перебували 95 пасажирів і п’ять членів екіпажу. Він направлявся з Алмати у місто Нур-Султан (колишня Астана) 27 грудня. Незабаром літак зник з радарів диспетчерів.

У Казахстані розбився пасажирський літак, фото: facebook

У Казахстані розбився пасажирський літак, фото: facebook

У Казахстані розбився пасажирський літак, фото: facebook

Відомо, що о 7.22 при зльоті літак почав втрачати висоту. При падінні він пробив бетонну огорожу і врізався в 2-поверхову будівлю. Серед людей у літаку, за даними рятувальних служб, є вцілілі. Триває евакуація потерпілих з місця аварії.

Очевидці розповіли, що пасажирів забирали в термінал аеропорту. Представники влади через деякий час заборонили фотографування та відеозйомку на місці катастрофи. Створено спеціальну комісію, яка має встановити причини аварії літака.

Нагадаємо, у жовтні поблизу Львова впав літак АН-12. Внаслідок авіакатастрофи загинули п’ятеро пасажирів.

Джерело: Ракурс


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