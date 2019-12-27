В Казахстане разбился пассажирский самолет, фото: Википедия

https://racurs.ua/n131357-v-kazahstane-razbilsya-passajirskiy-samolet-foto-video.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Казахстане стала причиной гибели 14 людей.

Падение самолета Fokker-100 местной авиакомпании Bek Air зафиксировано около аэропорта Алматы. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.

На борту авиалайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Он направлялся из Алматы в город Нур-Султан (бывшая Астана) 27 декабря. Вскоре самолет исчез с радаров диспетчеров.

Известно, что в 7.22 при взлете самолет начал терять высоту. При падении он пробил бетонное ограждение и врезался в 2-этажное здание. Среди людей в самолете, по данным спасательных служб, есть выжившие. Продолжается эвакуация пострадавших с места аварии.

Очевидцы рассказали, что пассажиров забирали в терминал аэропорта. Представители власти спустя некоторое время запретили фотографирование и видеосъемку на месте катастрофы. Создана специальная комиссия, которая должна установить причины крушения самолета.

Напомним, в октябре под Львовом упал самолет АН-12. В результате авиакатастрофы погибли пятеро пассажиров.