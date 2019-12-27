Газові переговори: «Нафтогаз» спростовує досягнення з Росією домовленостей щодо умов транзиту

НАК «Нафтогаз України» спростовує поширену російськими ЗМІ інформацію

https://racurs.ua/ua/n131398-gazovi-peregovory-naftogaz-sprostovuie-dosyagnennya-domovlenostey-schodo-umov-tranzytu-gazu.html

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«Нафтогаз» спростовує поширену сьогодні російськими ЗМІ інформацію про нібито досягнення домовленості з російською стороною щодо умов транзиту блакитного палива територією України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби держкомпанії, розміщеному на її сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Поки що переговори про імплементацію на рівні компаній тривають, — наголошують у «Нафтогазі».

Сьогодні російське інформагентство РІА «Новости» опублікувало заяву російського міністра енергетики Олександра Новака, котрий стверджував, що Росія і Україна нібито вже досягли домовленостей щодо транзиту, умовами яких є, зокрема, з 1 січня 2020 року обнулення взаємних претензій і зняття арештів майна, які були здійснені в рахунок виконання судових рішень.

Нагадаємо, «Нафтогаз» достроково сплатив державі 8,5 млрд грн дивідендів і 4,5 млрд інших податкових платежів.