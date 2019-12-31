Транзитний договір з «Газпромом»: Коболєв розповів про гарантії для України, фото — "Обозреватель"

https://racurs.ua/ua/n131497-tranzytnyy-dogovir-z-gazpromom-koboliev-rozpoviv-pro-garantiyi-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

В останні дні 2019 року українці продовжують обговорювати підписані з Росією газові домовленості. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв розповів про гарантії для України у випадку порушення «Газпромом» підписаних угод.

Усе може бути, це життя. Стовідсоткової гарантії вам ніхто не дасть щодо будь-якого контрагента. Але нова транзитна угода включає деякі «подушки безпеки», — зазначив Коболєв 31 грудня на брифінгу у Києві.

Серед гарантій він назвав європейське право; чітко прописані умови, які дуже близькі до концепції «качай або плати»; гарантування 7,2 млрд дол. російською стороною як дохід, який українська сторона отримає протягом наступних п’яти років.

Коболєв також додав, що ця сума може бути й більшою. За його словами, замовлені обсяги — це лише мінімальні обсяги, які зараз планує прокачати «Газпром». Більші обсяги, якщо вони будуть транспортуватися за допомогою української системи, будуть перекачуватися за вищим тарифом.

Нагадаємо, що 30 грудня Україна і Росія підписали у Відні контракт на транзит газу в ЄС терміном на п’ять років. Вже 1 січня РФ розпочне транзит палива в Європу.

Мінімально гарантований обсяг прокачування за допомогою української газотранспортної системи складе 65 млрд куб. м газу у 2020 році і по 40 млрд у наступні чотири. Крім угоди про транзит, Україна та Росія підписали й угоду про врегулювання судових спорів.