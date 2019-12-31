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Зеленський і Путін обговорили можливість нового обміну полоненими, фото: Президент РФ
Зеленський і Путін обговорили можливість нового обміну полоненимиhttps://racurs.ua/ua/n131488-zelenskyy-i-putin-obgovoryly-mojlyvist-novogo-obminu-polonenymy.htmlРакурс
Обмін полоненими обговорили президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін.
Сторони привітали один одного з результатом минулих переговорів щодо передачі утримуваних осіб. Про це повідомили в Офісі президента України.
Лідери країн домовились узгодити нові списки. Обговорювалась можливість звільнення українських громадян, які утримуються росіянами в анексованому Криму. Президенти також привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України.
Повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 грудня Україна та представники терористичних угрупувань ДНР і ЛНР провели обмін полоненими. Бойовики віддали 76 українців: 12 військових і 64 цивільних.
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