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Ракурс
Зеленський і Путін обговорили можливість нового обміну полоненими, фото: Президент РФ

Зеленський і Путін обговорили можливість нового обміну полоненими

31 гру 2019, 12:45
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Обмін полоненими обговорили президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін.

Сторони привітали один одного з результатом минулих переговорів щодо передачі утримуваних осіб. Про це повідомили в Офісі президента України.

Лідери країн домовились узгодити нові списки. Обговорювалась можливість звільнення українських громадян, які утримуються росіянами в анексованому Криму. Президенти також привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України.

Повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня Україна та представники терористичних угрупувань ДНР і ЛНР провели обмін полоненими. Бойовики віддали 76 українців: 12 військових і 64 цивільних.

Джерело: Ракурс


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