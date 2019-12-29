Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Обмін полоненими: ЛНР передала Україні 25 полонених, фото: PavlovskyNews

Обмін полоненими: ЛНР передала Києву 25 українців (ТРАНСЛЯЦІЯ)

29 гру 2019, 13:26
999

Україні бойовики терористичного угрупування ЛНР віддали 25 полонених.

Представник російської терористичної організації ЛНР Ольга Кобцева порахувала людей, яких супроводжувала до КПВВ «Майорське». В Офісі президента повідомили подробиці.

До контрольно-пропускного пункту «Майорське» вийшло 25 українців. Ніхто з них не захотів залишитися в окупованому Луганську.

Відомо, що бойовики іншого незаконного формування ДНР раніше оголосили про обмін 55 затриманих українських громадян на 87 своїх прихильників. При цьому 20 їхніх колишніх бойовиків вирішили залишитись в Україні, вони не погодилися повертатися на непідконтрольну Києву територію.

Прокоментувала обмін і українська омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, буде звільнено 80 полонених.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що обмін полоненими між Україною і ОРДЛО відбудеться 29 грудня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини