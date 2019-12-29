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Обмін полоненими: ЛНР передала Україні 25 полонених, фото: PavlovskyNews
Обмін полоненими: ЛНР передала Києву 25 українців (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n131440-obmin-polonenymy-lnr-peredala-ukrayini-25-polonenyh-translyaciya.htmlРакурс
Україні бойовики терористичного угрупування ЛНР віддали 25 полонених.
Представник російської терористичної організації ЛНР Ольга Кобцева порахувала людей, яких супроводжувала до КПВВ «Майорське». В Офісі президента повідомили подробиці.
До контрольно-пропускного пункту «Майорське» вийшло 25 українців. Ніхто з них не захотів залишитися в окупованому Луганську.
Відомо, що бойовики іншого незаконного формування ДНР раніше оголосили про обмін 55 затриманих українських громадян на 87 своїх прихильників. При цьому 20 їхніх колишніх бойовиків вирішили залишитись в Україні, вони не погодилися повертатися на непідконтрольну Києву територію.
Прокоментувала обмін і українська омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, буде звільнено 80 полонених.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що обмін полоненими між Україною і ОРДЛО відбудеться 29 грудня.
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