Обмін полоненими: ЛНР передала Україні 25 полонених, фото: PavlovskyNews

https://racurs.ua/ua/n131440-obmin-polonenymy-lnr-peredala-ukrayini-25-polonenyh-translyaciya.html

Ракурс

Україні бойовики терористичного угрупування ЛНР віддали 25 полонених.

Представник російської терористичної організації ЛНР Ольга Кобцева порахувала людей, яких супроводжувала до КПВВ «Майорське». В Офісі президента повідомили подробиці.

До контрольно-пропускного пункту «Майорське» вийшло 25 українців. Ніхто з них не захотів залишитися в окупованому Луганську.

Відомо, що бойовики іншого незаконного формування ДНР раніше оголосили про обмін 55 затриманих українських громадян на 87 своїх прихильників. При цьому 20 їхніх колишніх бойовиків вирішили залишитись в Україні, вони не погодилися повертатися на непідконтрольну Києву територію.

Прокоментувала обмін і українська омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, буде звільнено 80 полонених.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що обмін полоненими між Україною і ОРДЛО відбудеться 29 грудня.