Обмен пленными: ЛНР передала Украине 25 пленных, фото: PavlovskyNews

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Ракурс

Украине боевики террористической группировки ЛНР отдали 25 пленных.

Представитель российской террористической организации ЛНР Ольга Кобцева посчитала людей, которых она сопровождала к КПВВ «Майорское». В Офисе президента сообщили подробности.

К контрольно-пропускному пункту «Майорское» вышло 25 украинцев. Никто из них не захотел остаться в оккупированном Луганске.

Известно, что боевики другого незаконного формирования ДНР ранее объявили об обмене 55 задержанных украинских граждан на 87 своих сторонников. При этом 20 их бывших боевиков решили остаться в Украине, они не согласились возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию.

Прокомментировала обмен и украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, будут освобождены 80 граждан страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обмен пленными между Украиной и ОРДЛО состоится 29 декабря.