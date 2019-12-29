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Обмен пленными: ЛНР передала Украине 25 пленных, фото: PavlovskyNews
Обмен пленными: ЛНР передала Киеву 25 украинцев (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n131440-obmen-plennymi-lnr-peredala-kievu-25-ukraincev-translyaciya.htmlРакурс
Украине боевики террористической группировки ЛНР отдали 25 пленных.
Представитель российской террористической организации ЛНР Ольга Кобцева посчитала людей, которых она сопровождала к КПВВ «Майорское». В Офисе президента сообщили подробности.
К контрольно-пропускному пункту «Майорское» вышло 25 украинцев. Никто из них не захотел остаться в оккупированном Луганске.
Известно, что боевики другого незаконного формирования ДНР ранее объявили об обмене 55 задержанных украинских граждан на 87 своих сторонников. При этом 20 их бывших боевиков решили остаться в Украине, они не согласились возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию.
Прокомментировала обмен и украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, будут освобождены 80 граждан страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обмен пленными между Украиной и ОРДЛО состоится 29 декабря.
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