Обмен пленными: экс-беркутовцы, обвиняемые в расстрелах на Майдане, прибыли на КПВВ «Майорское», фото: PavlovskyNews

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Экс-беркутовцы, которые были освобождены судом 28 декабря, прибыли на КПВВ «Майорское».

Пятеро бывших бойцов спецподразделения «Беркут» ожидают обмена. Об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат Игорь Варфоломеев.

Они сидят в автобусе сейчас на обмене, — заявил он.

Отмечается, что экс-беркутовцам Олегу Янишевскому Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Сергею Тамтури и Александру Маринченко удалось покинуть Лукьяновское СИЗО. Граждане блокировали своими автомобилями все возможные выезды из пенитенциарного учреждения, но бывшим милиционерам удалось покинуть территорию.

Обмен пленными между Украиной и представителями ОРДЛО происходит на контрольно-пропускном пункте «Майорское». По предварительной информации, украинцев доставят сначала в Краматорск, а затем отправят на самолете в Киев.

Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил экс-беркутивцев под личное обязательство. Украинская сторона планирует их передать боевикам террористических группировок ДНР и ЛНР. Бывших милиционеров обвиняли в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.