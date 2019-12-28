Экс-беркутовцы на обмен: Апелляционный суд принял решение об изменении меры пресечения, фото — Фейсбук Т. Безрук

https://racurs.ua/n131397-eks-berkutovcy-na-obmen-apellyacionnyy-sud-prinyal-reshenie-ob-izmenenii-mery-presecheniya.html

Ракурс

Сегодня Киевский апелляционный суд рассматривал апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Пятеро экс-беркутовцев просили заменить им меру пресечения.

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.



Бывших сотрудников «Беркута» обвиняют в расстреле людей во время событий Евромайдана в 2014 году. Фигуранты дела Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин оставались в СИЗО, Александр Маринченко — под круглосуточным домашним арестом, Сергей Тамтура — под ночным домашним арестом без ношения электронного браслета.

Ходатайство об изменении меры пресечения для экс-беркутовцев внесли с целью их возможного внесения в списки на обмен с Россией.

Во время заседания стало известно о замене группы прокуроров по делу. Соответствующее письмо в суд направил генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Речь идет о замене прокуроров — Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская заявила в суде, что это было сделано исключительно для содействия обмену. Она назвала замену прокуроров по делу о расстрелах на Институтской политическим решением генпрокурора Рябошапки, чтобы обеспечить обмен обвиняемых бывших «беркутовцев» на украинских пленных. Суд разрешил участвовать в заседании двум группам прокуроров.

Сегодня в суде прокурор Генпрокуратуры Янис Симонов заявил, что процессуальные и законные юридические основания решать вопрос относительно обмена экс-беркутовцев отсутствуют, поскольку их обвиняют в преступлениях, совершенных 20 февраля 2014 года.

Вчера суд отпустил под личное обязательство четырех участников захвата Мариупольского УВД в 2014 году. Несмотря на решение суда об изменении меры пресечения, подозреваемых не отпустили в зале суда, а доставили в Государственную уголовную исполнительную службу, где они будут находиться до обмена.

Сегодня также стало известно, что Красногвардейский райсуд Днепра освободил из-под стражи гражданку Украины Дарью Мастикашеву, которую подозревают в совершении государственной измены.