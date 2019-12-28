Екс-беркутівці на обмін: Апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу, фото — Фейсбук Т. Безрук

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Сьогодні Київський апеляційний суд розглядав апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», обвинувачених у справі про розстріли на Майдані у лютому 2014 року. П’ятеро екс-беркутівців просили замінити їм запобіжний захід.



Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід п’яти обвинуваченим у розстрілах на Майдані екс-беркутівцям на особисте зобов’язання.



Колишніх співробітників «Беркуту» обвинувачують у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році. Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишалися в СІЗО, Олександр Маринченко — під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура — під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.

Клопотання про зміну запобіжного заходу для екс-беркутівців внесли з метою їх ймовірного внесення у списки на обмін з Росією.

Під час засідання стало відомо про заміну групи прокурорів у справі. Відповідний лист до суду направив генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Йдеться про заміну прокурорів — Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова.

Адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заявила в суді, що це було зроблено виключно для сприяння обміну. Вона назвала заміну прокурорів у справі про розстріли на Інститутській політичним рішенням генпрокурора Рябошапки, аби забезпечити обмін обвинувачених колишніх «беркутівців» на українських полонених бойовиками ДНР-ЛНР. Суд дозволив брати участь у засіданні двом групам прокурорів.

Сьогодні у суді прокурор Генпрокуратури Яніс Сімонов заявив, що процесуальні і законні юридичні підстави вирішувати питання щодо обміну екс-беркутівців відсутні, оскільки їх обвинувачують у злочинах, скоєних 20 лютого 2014 року.

Учора суд відпустив під особисте зобов’язання чотирьох учасників захоплення Маріупольського УВС у 2014 році. Попри рішення суду щодо зміни запобіжного заходу, підозрюваних не відпустили в залі суду, а доставили до Державної кримінальної виконавчої служби, де вони перебуватимуть до обміну.

Сьогодні також стало відомо, що Красногвардійський райсуд Дніпра звільнив з-під варти громадянку України Дар’ю Мастікашеву, яку підозрюють у вчиненні державної зради.