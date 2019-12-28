Бразильський найманець Лусваргі є в списках на обмін полоненими – ЗМІ, фото: скрін

https://racurs.ua/ua/n131431-brazylskyy-naymanec-lusvargi-ie-v-spyskah-na-obmin-polonenymy-zmi.html

Ракурс

Рафаель Лусваргі, який воював на боці терористів ДНР, потрапив у списки на обмін полоненими.

Бразильський найманець вночі може бути вивезений на обмін. Про це повідомляє «Громадське радіо».

Представники влади цю інформацію не коментували. Офіційних підтверджень не було.

Адвокати повідомляли журналістам, що він був у списках на обмін. Українська влада зрештою відмовилася його обміняти.

У 2017 році Печерський районний суд Києва засудив Лусваргі до 13 років позбавлення волі. Його звинуватили у підтримці бойовиків. Він командував реактивною системою «Град», штурмував Дебальцеве та Донецький аеропорт. У 2018 році бразилець жив у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП) в Києві, але його схопили представники організації С14 та привели до СБУ.

Раніше в штабі Операції об'єднаних сил заявили, що журналісти не потраплять на обмін полоненими. Обмін відбудеться 29 грудня на КПВВ «Майорськ».