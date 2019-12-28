Археологи знайшли палац майя, якому понад тисячу років, фото: Національний інститут антропології та історії Мексики

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Ракурс

Палац майя знайдено археологами у Мексиці.

Стародавній будівлі понад тисячу років. Про це повідомляє прес-служба Національного інституту антропології та історії Мексики.

Як зазначають спеціалісти, висота будівлі становить 6 м, ширина — 15 м, а довжина — 55 м. Люди могли жити у приміщенні з 600 року до нашої ери по 1500 рік нашої ери.

Спеціалісти під час розкопок також виявили вівтар, залишки двох житлових будинків і споруду, яка дуже схожа на піч. У вузі вважають, що ці історичні речі необхідно відкрити для відвідувачів. Розкопки було організовано на місці стародавнього міста Кулумба на півострові Юкатан.

На думку істориків, палац використовували з VII по IX століття нашої ери, а потім з середини ІХ століття з ХІ століття. Руїни планують детально дослідити та провести експертизу. Після цього оголосять детальну інформацію щодо відкриття.

Раніше біля берегів Мексики було знайдено два якоря з кораблів іспанського конкістадора Ернана Кортеса. Артефакти виявлено магнітометрами.