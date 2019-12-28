Журналісти не потраплять на обмін полоненими – штаб ООС, фото: Рамкова конвенція ООН про зміну клімату

https://racurs.ua/ua/n131429-jurnalisty-ne-potraplyat-na-obmin-polonenymy-shtab-oos.html

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Обмін полоненими пройде без присутності журналістів.

Співробітникам преси відмовили в акредитації. Про це повідомив спікер штабу Операції об'єднаних сил (ООС) Віталій Саранцев, передає «Лівий берег».

Він зазначив, що «відеоматеріали та фото надасть апарат президента України». Представники штабу також не потраплять на подію.

Не будемо ні ми, ні ви. Це не наше рішення, — йдеться у повідомленні.

Віталій Саранцев додав, що цей захід штаб забезпечує тільки технічно різними засобами. Військові організовують прибуття медиків, а також виконують забов’язання щодо охорони.

Рішення ухвалюють не в штабі ООС, — зазначив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що 29 грудня відбудеться обмін полоненими, який було заплановано на кінець цього року. Чиновник зазначив, що повна верифікація списків майбутнього обміну полоненими ще не завершена.