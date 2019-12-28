Китай запустив космічну ракету з телекомунікаційним супутником на борту, фото: New China TV

https://racurs.ua/ua/n131428-kytay-zapustyv-kosmichnu-raketu-z-telekomunikaciynym-suputnykom-na-bortu-video.html

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Ракета-носій «Чанчжен-5» з телекомунікаційним супутником на борту відправлена у космос.

Запуск здійснено з космодрому на острові Хайнань у Південно-китайському морі. Телеканал New China TV на YouTube показав пряму трансляцію.

Під час польоту тестуватимуть ключові технології для майбутніх місій. Це вже третій старт ракети після успішного запуску в 2016 році, а також невдалого запуску, який здійснено у 2017 році.

Тисячі місцевих жителів стежили за запуском ракети. Мільйони людей по всьому світу слідкували за подією.

Офіційні представники китайського космічного агентства розповіли, що організовано тестування для місій, які здійснюватимуть у найближчі десятиліття. Китай планує активно брати участь у космічній гонці. Китайські вчені планують запустити на Місяць пілотовану місію у 2030 році, а згодом на супутнику Землі побудувати базу.

Раніше Китай уперше запустив на космічну орбіту два комерційні супутники. Запуск здійснила компанія Beijing Starcraft Glory.