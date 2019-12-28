В Україні закрили 300 нелегальних АЗС, фото: geograph

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Нелегальні автозаправні комплекси у всіх регіонах України припинили діяльність.

Служба безпеки України (СБУ) відзвітувала про закриття 300 нелегальних АЗС. Прес-служба відомства повідомила подробиці.

Функціонування об'єктів припинено в межах понад 20 кримінальних проваджень. Спецоперація проводилась за дорученням Володимира Зеленського, президента України.

Співробітники правоохоронних органів провели перевірки суб'єктів господарювання. За словами експертів, паливно-мастильні матеріали, які реалізовувались порушниками, дуже небезпечні для життя та здоров’я громадян.

Демонтаж незаконних конструкцій вже розпочали фахівці. За попередніми оцінками, сума несплачених державі податків лише за два роки перевищила 10 млрд грн. Триває досудове слідство.

Раніше боротьбу з нелегальними ринками, в тому числі і з тіньовим оборотом пального, оголосив уряд. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що нелегальні заправки демонтують та закриють.