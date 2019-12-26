Олексій Гончарук. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n131350-azs-zmusyat-pracuvaty-za-licenziyamy-goncharuk.html

Ракурс

АЗС в Україні змусять працювати за ліцензіями. Нелегальні заправки будуть закриті і демонтовані. Уряд оголошує боротьбу з нелегальними ринками, в тому числі і з тіньовим оборотом пального.

Таку заяву в своєму Telegram-каналі зробив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Прем'єр-міністр повідомив, що вже дав відповідні доручення Державній фіскальній службі, правоохоронним органам і органам контролю до 9 січня 2020 ліквідувати АЗС, які працюють без ліцензії.

Гончарук заявив, що на сьогоднішній день вже демонтовано 46 незаконних АЗС, а правоохоронцями відкрито 18 кримінальних проваджень. Крім того, 31 об'єкт господарювання вже подав документи для придбання ліцензій.

Прем'єр-міністр додав, що на початку цього тижня представники АЗС обговорювали з президентом України Володимиром Зеленським питання щодо зниження цін на пальне у зв’язку зі зміцненням курсу гривні.

Мова йшла про реальне зниження ціни пального, а не про «акційні» пропозиції в мережевих програмах лояльності.

Як раніше писав «Ракурс», група приватних компаній на власних міні-нафтопереробних заводах займалася виробництвом бензинів і дизпалива з порушенням технологій. Контрафактне пальне продавалося через 150 АЗС по всій території України.