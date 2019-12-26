Алексей Гончарук. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n131350-azs-zastavyat-rabotat-po-licenziyam-goncharuk.html

Ракурс

АЗС в Украине заставят работать по лицензиям. Нелегальные заправки будут закрыты и демонтированы. Правительство объявляет борьбу с нелегальными рынками, в том числе и с теневым оборотом горючего.

Такое заявление в своем Telegram-канале сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер-министр сообщил, что уже дал соответствующие распоряжения Государственной фискальной службе, правоохранительныморганам и органам контроля до 9 января 2020 ликвидировать АЗС, которые работают без лицензии.

Гончарук заявил, что на сегодняшний день уже демонтировано 46 незаконных АЗС, а правоохранителями открыто 18 уголовных производств. Кроме того, 31 объект хозяйствования уже подал документы для приобретения лицензий.

Премьер-министр добавил, что в начале этой недели представители АЗС обсуждали с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос относительно снижения цен на горючее в связи с укреплением курса гривны.

Речь шла о реальном снижении цены горючего, а не об «акционных» предложениях в сетевых программах лояльности.

Как ранее писал «Ракурс», группа частных компаний на собственных мини-нефтеперерабатывающих заводах занималась производством бензинов и дизтоплива с нарушением технологий. Контрафактное топливо продавалось через 150 АЗС по всей территории Украины.