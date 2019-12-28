В Украине закрыли 300 нелегальных АЗС, фото: geograph

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Нелегальные автозаправочные комплексы во всех регионах Украины прекратили деятельность.

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о закрытии 300 нелегальных АЗС. Пресс-служба ведомства сообщила подробности.

Функционирование объектов приостановлено в пределах более 20 уголовных производств. Спецоперация проводилась по поручению Владимира Зеленского, президента Украины.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверки субъектов хозяйствования. По словам экспертов, горюче-смазочные материалы, которые реализовывались нарушителями, очень опасны для жизни и здоровья граждан.

Демонтаж незаконных конструкций уже начали специалисты. По предварительным оценкам, сумма неуплаченных государству налогов только за два года превысила 10 млрд грн. Продолжается досудебное следствие.

Ранее борьбу с нелегальными рынками, в том числе и с теневым оборотом горючего, объявило правительство. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что нелегальные заправки демонтируют и закроют.