Погода в Украине на 29 декабря: синоптики рассказали, в каких областях будет снег, фото: White House

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Погода в Украине 29 декабря изменится.

В отдельных регионах ожидается небольшой снег, местами с дождем. Об этом сообщают представители Гидрометцентра.

Температура в течение суток не будет слишком низкой. Соответствующие показатели составят от 3 градусов мороза до 2 тепла. Ночью умеренный (на Прикарпатье значительный) снег, днем небольшой снег. Осадки будут фиксироваться во многих регионах кроме большинства восточных областей и Приазовья. В Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской пройдет снег с дождем. На высокогорье Карпат, как отмечают метеорологи, в течение суток будет — 7−11 градусов мороза.

На дорогах, кроме юга, ожидается гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5−10 м/с.

В украинской столице геомагнитная активность будет оставаться низкой. Соответствующий показатель не превысит индекса 2.

Ранее синоптики выяснили, что за все время метеонаблюдений 2019 год стал самым теплым. В Киеве средняя температура воздуха достигла 10,6 градусов тепла.