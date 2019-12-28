Погода в Украине: 2019 год стал самым теплым за все время метеонаблюдений, фото: pxfuel

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Погода в Украине в 2019 году удивила украинцев.

На территории страны фиксировались самые высокие температурные показатели за все время метеонаблюдений. Эксперты из Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского сообщили подробности.

В Киеве средняя температура воздуха достигла 10,6 ° С. Это на 2,9 ° С выше нормы. Она составляет 7,7 ° С. Температурные показатели были выше, чем в 2015 году, когда средняя температура была 10,5 ° С.

В 2019 году все 12 месяцев оказались теплее нормы. В украинской столице еще ни разу температура не превышала 15 ° C.

За год зафиксировано более 30 температурных рекордов. Некоторые из них превышали норму на 2 — 2,5 ° С.

За последние 139 лет температура в Киеве выросла примерно на 3 ° C. Это значительно выше, чем в других частях Земли.

Ранее сообщалось, что в Киеве две ночи подряд были самыми теплыми за время метеорологических наблюдений. Высокие показатели зафиксировали 24 и 25 декабря.