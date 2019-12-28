Погода в Україні: 2019 рік став найтеплішим за весь час метеоспостережень, фото: pxfuel

https://racurs.ua/ua/n131423-pogoda-v-ukrayini-2019-rik-stav-nayteplishym-za-ves-chas-meteosposterejen.html

Ракурс

Погода в Україні у 2019 році здивувала українців.

На території країни було найтепліше за весь час метеоспостережень. Експерти з Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського повідомили подробиці.

В Києві середня температура повітря сягнула 10,6°С. Це на 2,9°С вище за норму. Вона становить 7,7°С. Температурні показники були вищими, ніж у 2015 році, коли середня температура була 10,5°С.

У 2019 році усі 12 місяців виявились теплішими за норму. В українській столиці ще жодного разу температура не перевищувала 15 °C.

За рік зафіксовано понад 30 температурних рекордів. Деякі з них перевищували норму на 2 — 2,5°С.

За останні 139 років температура у Києві зросла приблизно на 3 °C. Це значно вище, ніж у інших частинах Землі.

Раніше повідомлялось, що у Києві дві ночі поспіль були найтеплішими за час метеорологічних спостережень. Високі показники зафіксували 24 та 25 грудня.