В Україні діагностика онкозахворювань стане безкоштовною, фото: pxhere

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Рання діагностика онкозахворювань в Україні буде безкоштовною.

Послуги лікарень оплатить Національна служба охорони здоров’я України за підвищеним тарифом. Про це повідомляється на сайті відомства.

Для обстеження необхідно отримати направлення. Його може видати сімейний лікар, або інший лікар.

Для громадян пріоритетні послуги стануть безкоштовними. Інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень — цистоскопія, мамографія, бронхоскопія, гістероскопія, колоноскопія, езофагогастродуоденоскопія.

Вік пацієнта є підставою для проведення безкоштовної інструментальної діагностики. Мамографія призначається лише жінкам від 40 років і старше, гістероскопія — від 50 років і старше.

Як повідомляють експерти Національного реєстру захворювання на рак, кожного року близько 140 тис. громадян дізнаються про онкозахворювання. Від раку щороку помирають 65 тис. українців.