В Украине диагностика онкозаболеваний станет бесплатной, фото: pxhere

https://racurs.ua/n131422-v-ukraine-diagnostika-onkozabolevaniy-stanet-besplatnoy.html

Ракурс

Ранняя диагностика онкозаболеваний в Украине будет бесплатной.

Услуги больниц оплатит Национальная служба здравоохранения Украины по повышенному тарифу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Для обследования необходимо получить направление. Его может выдать семейный врач, или другой врач.

Для граждан приоритетные услуги станут бесплатными. Инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований — цистоскопия, маммография, бронхоскопия, гистероскопия, колоноскопия, эзофагогастродуоденоскопия.

Возраст пациента является основанием для проведения бесплатной инструментальной диагностики. Маммография назначается только женщинам от 40 лет и старше, гистероскопия — от 50 лет и старше.

Как сообщают эксперты Национального реестра заболевания раком, ежегодно около 140 тыс. граждан узнают об онкозаболевании. От рака ежегодно умирают 65 тыс. украинцев.