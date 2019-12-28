Мировое соглашение с «Газпромом» одобрено украинским правительством.

Кабинет Министров Украины согласился с вопросом урегулирования судебных претензий Антимонопольного комитета (АМКУ) к российскому монополисту. Соответствующее распоряжение опубликовано на «Правительственном портале».

Решение поддержано в рамках процесса подписания контракта на транзит газа через территорию Украины, который будет осуществляться после 2020 года. Договор рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Организации Объединенных Наций.

Денис Малюська, министр юстиции, должен подписать Мировое соглашение. Оно касается урегулирования вопроса относительно штрафа АМКУ против «Газпрома» на 7,4 долл.

Напомним, в декабре сообщалось, что Украина и Российская Федерация отказались от взаимных претензий по газу. С 1 января 2020 все претензии будут обнулены.