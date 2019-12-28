Кабмін погодився підписати мирову угоду з «Газпромом», фото: Президент РФ

https://racurs.ua/ua/n131421-kabmin-pogodyvsya-pidpysaty-myrovu-ugodu-z-gazpromom.html

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Мирова угода з «Газпромом» схвалена українським урядом.

Кабінет Міністрів України погодився з питанням щодо врегулювання судових претензій Антимонопольного комітету (АМКУ) до російського монополіста. Відповідне розпрядження опубліковано на «Урядовому порталі».

Рішення підтримано в рамках процесу підписання контракту на транзит газу територією України, який здійснюватиметься після 2020 року. Договір розглядається арбітражним трибуналом ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Організації Об'єднаних Націй.

Документом уповноважено Дениса Малюську, міністра юстиції, на підписання Мирової угоди. Він стосується врегулювання питання щодо штрафу АМКУ проти «Газпрому» на 7,4 млрд дол.

Нагадаємо, у грудні повідомлялось, що Україна і Російська Федерація відмовилися від взаємних претензій щодо газу. З 1 січня 2020 року усі претензії будуть обнулені.