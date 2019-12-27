Работа медсестрой в Украине. Зарплата медсестры. Иллюстрация: фрагмент картины. М. Божий. Медсестра. 1955

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3323 грн — столько получает медицинская сестра с 25-летним стажем Нина Козловская. Ее пост в фейсбуке в конце ноября буквально подорвал сеть. На видеообращение медсестры из Боярки с призывом не молчать и выходить на протесты отозвались тысячи ее коллег по всей стране. Под хештегом #будьякніна медицинские работники писали об условиях работы медсестрой в Украине, мизерных зарплатах и искусстве выживать. По словам Нины Козловской, ее коллеги массово увольняются, и скоро не останется тех, кто умеет ставить капельницу.

Медсестры 2019 — на грани

В Украине средняя зарплата медсестры составляет 4573 грн. Согласно статистике Госслужбы занятости, меньше всего медицинские сестры получают в скорой — 4173 грн, немногим больше в стоматологии — 5182 грн. По данным work.ua, в частном секторе медсестрам платят в среднем 8000 грн.

Несмотря на то, что медицинская реформа марширует по стране, у некоторых медсестер зарплата (как у Нины Козловской) даже не дотягивает до минимальной. Несколько лет назад Минздрав отменил тарифные сетки (согласно которым чем выше должность, тем выше разряд и соответствующие коэффициенты начисления заработной платы). Взамен пришла новая хитрая арифметика: например, санитарка, уборщица и медсестра могут получать одинаково. К сожалению, были нивелированы почти все надбавки, премии, которые учитывали сложность, вредные условия труда медиков, выслугу лет. Сегодня заработная плата медперсонала зависит от руководителя медучреждения, вернее, от коллективного договора, в котором нередко о медицинских сестрах «забывают».

По словам Татьяны Чернишенко, президента Ассоциации медсестер, в Украине работают медсестрами 229 тыс. человек, ежегодно эта цифра стремительно уменьшается, кадровый дефицит сегодня — более 30 тыс. Есть данные, что в Киеве недостает 7‒8 тыс. медицинских сестер.

Выдерживают не все

Чтобы удержаться на плаву и прокормить семью, медикам приходится брать по полторы ставки, подрабатывать... Выдерживают не все — кто-то идет в частную медицину, ищет себя в других профессиональных сферах, а то и вовсе меняет жизнь кардинально — уезжает из страны. Согласно данным из различных источников, Украину ежегодно покидают до 7 тыс. медицинских работников. Люди, способные работать медсестрой в украинских реалиях, как правило, стрессоустойчивы, легко обучаемы, да и нетребовательны — просто мечта работодателя! Неудивительно, что Украина вошла в тройку лидеров по количеству «заробитчан» в Польше и Чехии.

Уже давно пора бить в набат: по оценкам специалистов, обеспеченность украинцев врачами значительно ниже, чем в Европе. Если среднеевропейский показатель составляет 32,2 врача на 10 тыс. населения, то в Украине — 24,9 (данные за 2016 год). Это усредненная цифра по всей стране, и если в городах ситуация чуть лучше, то в сельской местности показатель еще ниже. Сравните: в Норвегии — 41,6 врача на 10 тыс. населения; во Франции — 34,5; Болгарии — 37,3; Чехии — 36,7.

О том, что ситуация стремится к катастрофе, свидетельствуют случаи, когда операции отменяются, переносятся на другие даты — хирургу попросту некому ассистировать.

Зарплата медсестры должна быть 500‒600 евро

А что же власть имущие, Минздрав? — спросите вы. Несмотря на усугубляющуюся ситуацию с медицинскими кадрами, государство остается глухим и не спешит заботиться о тех, кто стоит на страже здоровья граждан, повышая условия работы медсестер.

Итак, 19 декабря медицинские работники со всех уголков Украины собрались на акцию протеста под Верховной Радой. К митингующим вышел замминистра здравоохранения Андрей Семиволос, напомнивший, что в следующем году вводится новый этап реформирования системы здравоохранения — второго уровня. «Мы отходим от советской тарифной сетки для того, чтобы вы могли получать заработную плату за предоставленные услуги», — заявил замминистра.

Премьер-министр Алексей Гончарук 21 декабря, после протеста медсестер Украины, гордо сообщил, что на внеочередном заседании правительства было решено направить 46 млн грн в регионы на ликвидацию задолженности по выплате зарплат медицинским работникам. «Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов», — отметил Гончарук.

Станет ли «проблема» катастрофой в масштабе страны с 1 апреля 2020 года, когда государство перестанет направлять в регионы медицинскую субвенцию, а «деньги пойдут за пациентом» в стационары? Спойлер: станет. Во всяком случае, так прогнозируют многие эксперты.

Требования о повышении зарплаты медсестры назвал справедливыми глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий: «Считаю, что медицинская сестра/медбрат должны получать не менее 500‒600 евро. Как к этому прийти? Сейчас реформа идет. Но даже на первичке в одних местах есть увеличение зарплаты, в других этого не происходит. Местные царьки, составляя коллективные договоры, забывают, что есть и медсестры. Врачам зарплату подняли, потому что это было объявлено с центрального телевидения. Зарплата медиков — это полномочия местной власти, коллективный договор надо составлять на местах».

В Минздраве о зарплате медсестры и других работников больниц советуют договариваться с руководством: создавать новые коллективные договоры и прописывать систему оплаты труда каждого сотрудника. А еще — можно судиться. Да вот помогут ли юристы решить вопрос в государстве, где пока успешнее срабатывают публичность и митинги?

Работа медсестрой в Украине: выжить в Год медсестринства

2020 год, поддерживая инициативу ВОЗ, Минздрав объявил Годом медсестринства.

«Год медсестринства, который мы объявляем в Украине, — это комплексный инструмент развития нового видения и модели медсестринства. Он включает вопросы образования, практики, новой роли медицинской сестры в лечебном процессе, а также лидерства в профессии. Я хочу, чтобы в следующем году мы объединили знания, ресурсы, экспертизу и разработали дорожную карту на 5‒10 лет. Профессия медсестры — это важная работа, которая должна быть уважаемой и достойно оплачиваемой», — написала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в фейсбуке.

А также пообещала, что в следующем году Минздрав будет работать над созданием лучших условий и больших возможностей для финансирования работы медсестер на должном уровне.

«Очень многое будет зависеть от владельцев коммунальных учреждений — местной власти, поскольку в зоне их ответственности находится и состояние зданий, и кадровый состав, и условия труда медсестер. Рассчитываю на сотрудничество в этом с местными властями и приглашаю присоединиться к работе над реформой всех, кому не безразлична тема медсестринства», — заявила министр.

«Быстрее выучить польский язык, чем ждать снисхождения от вас», «Вы жарьте, а рыба будет...», «Денег нет, но вы держитесь. И хорошего вам настроения» — так отреагировали в соцсетях на этот пост о работе медсестрой.

Терпение и надежда на «а вдруг» у медиков, похоже, заканчивается. Нынешней команде Минздрава не позавидуешь: им придется отвечать за отложенные ожидания, анонсированные прошлой командой, но практически неосуществимые без финансовых вливаний в систему здравоохранения. Это понимают и медсестры, среди требований которых не только повышение зарплат, но и «не менее 7% ВВП на медицину» (в этом году — 2,5%). А также кардинальный пересмотр медицинской реформы при участии медицинского сообщества.