Робота медсестрою в Україні. Зарплата медсестри. Ілюстрація: фрагмент картини. М. Божий. Медсестра. 1955

https://racurs.ua/ua/2516-skoro-ne-zalyshytsya-tyh-hto-vmiie-stavyty-krapelnycu-pro-robotu-medsestrou-v-ukrayini.html

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3323 грн — стільки отримує медична сестра з 25-річним стажем Ніна Козловська. Її пост у фейсбуці наприкінці листопада буквально підірвав мережу. На відеозвернення медсестри з Боярки із закликом не мовчати і виходити на протести відгукнулися тисячі її колег по всій країні. Під хештегом #будьякніна медичні працівники писали про умови роботи медсестрою в Україні, мізерні зарплати та мистецтво виживати. За словами Ніни Козловської, її колеги масово звільняються, і скоро не залишиться тих, хто вміє ставити крапельницю.

Медсестри 2019 — на межі

В Україні середня зарплата медсестри становить 4573 грн. Згідно зі статистикою Держслужби зайнятості, найменше медичні сестри заробляють у швидкій — 4173 грн, трохи більше у стоматології — 5182 грн. За даними work.ua, у приватному секторі медсестрам платять в середньому 8000 грн.

Попри те, що медична реформа крокує країною, у деяких медсестер зарплата (як у Ніни Козловської) навіть не дотягує до мінімальної. Кілька років тому МОЗ скасувало тарифні сітки (згідно з якими чим вища посада, тим вищий розряд і відповідні коефіцієнти нарахування заробітної плати). Натомість прийшла нова хитра арифметика: наприклад, санітарка, прибиральниця і медсестра можуть заробляти однаково. На жаль, були нівельовані майже всі надбавки, премії, які враховували складність, шкідливі умови праці медиків, вислугу років. Сьогодні заробітна плата медперсоналу залежить від керівника медзакладу, вірніше, від колективного договору, в якому нерідко про медичних сестер «забувають».

За словами Тетяни Чернишенко, президента Асоціації медсестер, в Україні працюють медсестрами 229 тис. осіб, щорічно ця цифра стрімко зменшується, кадровий дефіцит сьогодні — понад 30 тис. Є дані, що в Києві бракує 7‒8 тис. медичних сестер.

Витримують не всі

Щоб утриматися на плаву і прогодувати сім'ю, медикам доводиться брати по півтори ставки, підробляти... Витримують не всі — хтось іде у приватну медицину, шукає себе в інших професійних сферах, а то й зовсім змінює життя кардинально — їде з країни. Згідно з даними з різних джерел, Україну щорічно залишають до 7 тис. медичних працівників. Люди, здатні працювати медсестрою в українських реаліях, зазвичай є стресостійкими, легко навчаються, та й невибагливі — просто мрія роботодавця! Не дивно, що Україна увійшла до трійки лідерів за кількістю заробітчан у Польщі та Чехії.

Вже давно настав час бити на сполох: за оцінками фахівців, забезпеченість українців лікарями є значно нижчою, ніж у Європі. Якщо середньоєвропейський показник становить 32,2 лікаря на 10 тис. населення, то в Україні — 24,9 (дані за 2016 рік). Це усереднена цифра по всій країні, і якщо в містах ситуація трохи краща, то в сільській місцевості показник ще нижчий. Порівняйте: в Норвегії — 41,6 лікаря на 10 тис. населення; у Франції — 34,5; Болгарії — 37,3; Чехії — 36,7.

Про те, що ситуація скоро дійде до катастрофи, свідчать випадки, коли операції скасовуються, переносяться на інші дати — хірургові просто нікому асистувати.

Зарплата медсестри має бути 500‒600 євро

А що ж можновладці, МОЗ? — запитаєте ви. Попри те, що ситуація з медичними кадрами погіршується, держава залишається глухою і не поспішає дбати про тих, хто стоїть на сторожі здоров'я громадян, підвищуючи умови роботи медсестер.

Отже, 19 грудня медичні працівники з усіх куточків України зібралися на акцію протесту під Верховною Радою. До мітингувальників вийшов заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос, який нагадав, що наступного року запроваджується новий етап реформування системи охорони здоров'я — другого рівня. «Ми відходимо від радянської тарифної сітки задля того, щоб ви могли отримувати заробітну плату за надані послуги», — заявив заступник міністра.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 21 грудня, після протесту медсестер України, гордо повідомив, що на позачерговому засіданні уряду було вирішено спрямувати 46 млн грн в регіони на ліквідацію заборгованості з виплати зарплат медичним працівникам. «Це вимушена акція допомоги місцевій владі вирішити проблему неефективного розподілу місцевих бюджетів», — зауважив Гончарук.

Чи стане «проблема» катастрофою в масштабі країни з 1 квітня 2020 року, коли держава перестане спрямовувати в регіони медичну субвенцію, а «гроші підуть за пацієнтом» у стаціонари? Спойлер: стане. У всякому разі, так прогнозує багато експертів.

Вимоги про підвищення зарплати медсестри назвав справедливими голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький: «Вважаю, що медична сестра/медбрат має отримувати не менш як 500‒600 євро. Як до цього прийти? Наразі реформа крокує. Але навіть на первинці в одних місцях є збільшення зарплатні, в інших цього не відбувається. Місцеві царьки, складаючи колективні договори, забувають, що є і медсестри. Лікарям зарплатню підняли, бо це було оголошено з центрального телебачення. Зарплатня медиків — це повноваження місцевої влади, колективний договір треба складати на місцях».

У МОЗ про зарплату медсестри та інших працівників лікарень радять домовлятися з керівництвом: створювати нові колективні договори і прописувати систему оплати праці кожного співробітника. А ще — можна судитися. Та чи допоможуть юристи вирішити питання в державі, де наразі успішніше спрацьовують публічність і мітинги?

Робота медсестрою в Україні: вижити в Рік медсестринства

2020 рік, підтримуючи ініціативу ВООЗ, Міністерство охорони здоров’я оголосило Роком медсестринства.

«Рік медсестринства, який ми оголошуємо в Україні, — це комплексний інструмент розбудови нового бачення і моделі медсестринства. Він включає питання освіти, практики, нової ролі медичної сестри в лікувальному процесі, а також лідерства в професії. Я хочу, щоб наступного року ми об’єднали знання, ресурси, експертизу і розробили дорожню карту на 5‒10 років. Професія медсестри — це важлива праця, яка має бути шанованою і гідно оплачуваною», — написала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на своїй сторінці у фейсбуці.

А також пообіцяла, що наступного року МОЗ працюватиме над створенням кращих умов і більших можливостей для фінансування роботи медсестер на належному рівні.

«Дуже багато залежатиме від власників комунальних закладів — місцевої влади, оскільки в зоні їхньої відповідальності знаходиться і стан будівель, і кадровий склад, і умови праці медсестер. Розраховую на співпрацю в цьому з місцевою владою і запрошую доєднатися до роботи над реформою всіх, кому не байдужа тема медсестринства», — заявила міністр.

«Скоріше буде вивчити польську мову, ніж чекати на поблажливість від вас», «Ви смажте, а риба буде...», «Грошей немає, але ви тримайтеся. І гарного вам настрою» — так відреагували в соцмережах на цей пост про роботу медсестрою.

Терпець і надію на «а раптом» медики, схоже, втрачають. Нинішній команді МОЗ не позаздриш: їм доведеться відповідати за відкладені очікування, анонсовані минулою командою, але практично нездійсненні без фінансових вливань у систему охорони здоров'я. Це розуміють і медсестри, серед вимог яких не лише підвищення зарплат, а й «не менш як 7% ВВП на медицину» (цього року — 2,5%). А також кардинальний перегляд медичної реформи за участю медичної спільноти.