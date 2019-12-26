Температурні рекорди: дві ночі поспіль у Києві були найтеплішими за час метеорологічних спостережень

У грудні в Києві встановлені вже дев’ять температурних рекордів, фото: PxHere

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У Києві дві ночі поспіль — 24 та 25 грудня — були найтеплішими за всі 139 років метеорологічних спостережень.

Таким чином, завдяки незвично теплій погоді в цьому місяці вже зафіксовано дев’ять температурних рекордів, що однак, значно менше ніж у грудні 2015 року, коли таких рекордів було 20. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, в ніч на 24 грудня температура не опускалася нижче позначки +5,7°, що на 0,9° більше, ніж у рекордному 2015 році.

У ніч на 25 грудня стовпчики термометрів не опускалися нижче +4,4°. Це на 0,6° тепліше, ніж попередній рекорд, встановлений у 2014 році.

Нагадаємо, у День Святого Миколая 19 грудня погода в Києві встановила відразу три рекорди — максимальної температури, середньодобової температури повітря та найтеплішої ночі.