Температурные рекорды: две ночи подряд в Киеве были самыми теплыми за время метеорологических наблюдений

В декабре в Киеве установлены уже девять температурных рекордов, фото: PxHere

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В Киеве две ночи подряд — 24 и 25 декабря — были самыми теплыми за все 139 лет метеорологических наблюдений.

Таким образом, благодаря необычно теплой погоде в этом месяце уже зафиксированы девять температурных рекордов, что однако, значительно меньше, чем в декабре 2015 года, когда таких рекордов было 20. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, в ночь на 24 декабря температура не опускалась ниже отметки +5,7°, что на 0,9° больше, чем в рекордном 2015 году.

В ночь на 25 декабря столбики термометров не опускались ниже 4,4°. Это на 0,6° теплее, чем предыдущий рекорд, установленный в 2014 году.

Напомним, в День Святого Николая 19 декабря погода в Киеве установила сразу три рекорда — максимальной температуры, среднесуточной температуры воздуха и самой теплой ночи.